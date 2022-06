"Lembro que desde 2001, 2002, se anda a falar deste investimento, estamos, portanto, a concretizar este investimento que já leva mais de 20 anos de desejo e vontade de se concretizar", disse José Luís Carneiro a jornalistas após a cerimónia de Compromisso de Honra de 303 novos militares do 46.º curso de formação de Guardas da GNR.

As novas instalações do centro de formação e do destacamento territorial estão previstas surgir num terreno com 28 hectares, na zona industrial da cidade, assegurando o município de Portalegre a cedência do terreno e a infraestruturação e acessibilidades do espaço.

O ministro da Administração Interna disse que o Governo tem previsto dentro de "um ano e meio" a criação do projeto de concessão e de execução, sendo depois lançado o concurso para a obra.

"Já está previsto na Lei de Programação de Investimentos, Infraestruturas e Equipamentos, estamos a falar de um investimento de um milhão de euros para o projeto, um projeto articulado com a Ordem dos Arquitetos que, no fim, permitirá lançar o concurso que andará na ordem na ordem dos 25 milhões de euros, não apenas para as novas infraestruturas da escola da Guarda, mas também do futuro destacamento territorial", explicou.

Em 28 de janeiro de 2020, o então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que seria lançado "em breve" o concurso para o projeto de execução do novo Centro de Formação da GNR em Portalegre, num investimento previsto de 20 milhões de euros.

O atual Centro de Formação da GNR em Portalegre está instalado no Convento de São Bernardo, ao abrigo de um protocolo de cedência entre os ministérios da Defesa e da Administração Interna.

À margem deste anúncio, o ministro da Administração Interna destacou ainda aos jornalistas a importância de ingressarem este ano na GNR "mais 1.600 guardas".

O ministro participou ainda na assinatura de um protocolo de colaboração entre o Governo e o município para a execução de obras de arruamentos à zona envolvente onde vai ser construído o novo Centro de Formação da GNR e o Comando Territorial de Portalegre da GNR.

Esta obra é da responsabilidade do município, que lançou o concurso público na terça-feira, conta com um investimento que ronda os três milhões de euros, comparticipados em 85% por fundos comunitários e segundo o presidente da câmara municipal deverá estar concluída até final de 2023.

