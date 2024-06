O mais conhecido é o GUD (Groupe Union Défense), uma associação de estudantes de extrema-direita fundada nos anos 1970 e reativada em 2022.

Três grupos com sede em Lyon (Les Remparts, La Traboule e Top Sport Rhône) foram também dissolvidos pelo Conselho de Ministros, segundo a porta-voz do Governo, Prisca Thevenot.

Além dos quatro grupos de extrema-direita, o Governo dissolveu ainda a associação islamita Jonas Paris.

"Acabámos de dissolver no Conselho de Ministros associações de ultra-direita, incluindo o GUD, e islamistas radicais", escreveu o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nas redes sociais.

"O ódio dos extremos deve ser combatido pela República", acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

Darmanin tinha anunciado na semana passada que ia propor ao Presidente Emmanuel Macron a dissolução do GUD.

Alegou amizade entre os membros do GUD e de pessoas do partido de extrema-direita União Nacional (Rassemblement National, em francês) que lidera as sondagens para as eleições legislativas, cuja primeira volta decorre no domingo.

De acordo com o decreto de dissolução, o GUD incita "a atos violentos contra indivíduos".

O grupo "também publicou mensagens dirigidas a indivíduos ou membros de grupos apresentados como 'antifa' [antifascistas] para incitar implicitamente à violência contra eles", segundo o decreto.

Quanto ao grupo Les Remparts, utiliza "discursos que provocam o ódio, a discriminação e a violência contra os estrangeiros".

O grupo usa "um discurso centrado na defesa da raça e na incompatibilidade entre o Islão e a civilização ocidental", de acordo com o decreto.

O grupo vai contestar a dissolução perante o Conselho de Estado, anunciou um porta-voz.

