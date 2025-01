"Aquilo que conseguimos fechar com os farmacêuticos foi um acordo que desde 1999 os farmacêuticos vinham tentando obter, ao nível do que era a sua valorização, não só remuneratória mas também no reposicionamento da grelha salarial", disse a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

No final de uma reunião de cerca de três horas, Henrique Reguengo, presidente do sindicato, disse aos jornalistas que tinha sido conseguido o acordo, tendo a ministra explicado depois mais pormenores do mesmo.

Os dois responsáveis não disseram de quanto foi o aumento para os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que são cerca de um milhar, tendo a ministra dito que são seis níveis remuneratórios em média.

