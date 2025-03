Governo e setor social assinam "maior aumento" nas comparticipações, no valor de 220 ME

Lisboa, 18 mar 2025 (Lusa) -- A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, apresentou hoje o "maior aumento de sempre nas comparticipações" do Estado para o setor social, no valor de 220 milhões só para 2025.