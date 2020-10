A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) estava marcada para quarta-feira, mas foi adiada um dia porque o Governo antecipou o Conselho de Ministros semanal.

A ordem de trabalhos enviada aos parceiros sociais pelo Conselho Económico e Social, a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, prevê a "preparação do Conselho Europeu", o "Orçamento de Estado e perspetivas para 2021" e "outros Assuntos".

A reunião da CPCS será presencial e realiza-se no Palácio da Ajuda, como tem acontecido desde o início da pandemia da covid-19, para permitir o devido distanciamento entre os participantes.

