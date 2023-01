Na sequência de uma reunião com o conselho de administração da ANAC, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, defendeu ser "adequado ao serviço público que se pretende a manutenção do serviço efetivamente prestado atualmente e a criação de uma nota rota Terceira-Funchal-Terceira, com duas frequências semanais".

Manter-se-iam as "quatro rotas atuais e respetivas frequências, passando a figurar um total de cinco rotas no contrato de obrigações de serviço público", segundo Berta Cabral, citada em nota de imprensa do executivo açoriano.

As ligações aéreas abrangidas pelas obrigações de serviço público são Lisboa-Santa Maria-Lisboa, Lisboa-Pico-Lisboa, Lisboa-Horta-Lisboa e Funchal-Ponta Delgada-Funchal

De acordo com o comunicado, a ANAC manifestou "abertura para estudar os termos propostos e, perante a total disponibilidade do Governo dos Açores para apoiar este processo, ficaram previstas novas conversações e trabalho conjunto para os cenários apresentados".

Recorde que a ANAC tem por missão regular e fiscalizar o setor da aviação civil e supervisionar e regulamentar as atividades desenvolvidas neste setor, em todo o território nacional.

