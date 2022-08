"Ao todo, nas duas fases de candidatura ao programa, a última das quais decorreu de 11 a 29 de julho, foram aprovados 48 projetos concebidos e desenvolvidos por jovens, grupos informais de jovens ou por entidades que promovam atividades a eles destinadas, através dos quais desenvolvem o seu espírito empreendedor e de iniciativa", adiantou a secretaria regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, em comunicado de imprensa.

Segundo o executivo açoriano, as candidaturas aprovadas em 2022 correspondem a um investimento de 79.250 euros, um valor superior ao atribuído no ano anterior.

"Em 2021, foram aprovados 43 projetos com um financiamento total de 71.400 euros. Em 2021 e 2022, foram apoiados 91 projetos, envolvendo 60 entidades coletivas e 31 jovens em nome individual, de seis ilhas da região, traduzindo-se num apoio de 150 mil euros", avançou.

Criado em 2011, o programa "Põe-te em Cena" prevê, para além de um apoio financeiro, que pode chegar aos 5.000 euros por projeto, o acesso dos jovens a bens e equipamentos culturais e um apoio técnico em projetos de audiovisual e multimédia.

"Através deste apoio à criatividade, o Governo dos Açores incentiva os jovens a transformar as suas ideias em iniciativas, contribuindo com as condições materiais para que possam executar e implementar projetos em áreas como design, multimédia, artes cénicas, artes performativas, artes plásticas, música, empreendedorismo ou inovação", salientou a secretaria regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.

