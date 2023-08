"Permitirá uma ampliação do cais multiusos em mais 350 metros, a acrescer aos atuais 300 metros que existem, com uma profundidade de cerca de 20 metros. Ampliará de forma muito significativa, duplicando. Ficaremos com uma oferta de 700 metros de acostagem para o transporte de carga e também de passageiros", afirmou o presidente do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro.

O governante falava, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração das obras de requalificação das oficinas, armazém e edifício de operações portuárias do porto da Praia da Vitória, na ilha Terceira.

Segundo José Manuel Bolieiro, a Portos dos Açores, empresa pública que gere os portos da região, está já a realizar "estudos geológicos para o futuro lançamento do projeto" de ampliação do cais, o que deverá acontecer "até ao final do ano".

Sem se comprometer com uma data para o arranque das obras, o presidente do executivo açoriano disse que a ampliação do cais será um investimento público, possivelmente comparticipado por fundos comunitários.

"O valor apontará para cerca de 30 milhões de euros. A data está muito dependente dos estudos geológicos para a formação do projeto. Diria o mais depressa possível", avançou.

Questionado sobre a criação de um cais de cruzeiros no porto utilizado pela Força Aérea norte-americana, do outro lado da cidade, apontada anteriormente como solução para este tipo de navios na ilha Terceira, José Manuel Bolieiro disse que o alargamento do cais do atual porto comercial colmata "as necessidades e expectativas" da ilha neste setor.

"Não vou deixar nada como excluído porque tudo evolui, mas a nossa estratégia agora é esta, até porque a outra parte está dependente não do domínio dos Açores, mas do domínio do Ministério da Defesa e, segundo informação que a administração da Portos dos Açores me passou, não houve abertura por parte do Ministério da Defesa Nacional", explicou.

O presidente do executivo açoriano inaugurou hoje obras de requalificação das infraestruturas existentes no porto da Praia da Vitória orçadas em 2,5 milhões de euros, sublinhando que a infraestrutura "é uma verdadeira mola de desenvolvimento para a ilha Terceira e para os Açores".

"É minha profunda convicção que a posição geoestratégica deste porto é fundamental para ser otimizado e potenciar a sua capacidade para o desenvolvimento, não apenas da ilha Terceira, mas para o enorme contributo da ilha Terceira e deste porto para a economia dos Açores", salientou, no discurso de inauguração das obras.

José Manuel Bolieiro revelou ainda que o Conselho de Governo, reunido hoje na ilha Terceira, deliberou reconhecer como de interesse público um investimento da empresa Logislink na criação de uma "plataforma de serviços logísticos" junto ao porto da Praia da Vitória.

O empreendimento será instalado em terrenos inseridos numa zona de reserva agrícola, estando previsto um investimento de 8 milhões de euros e a criação de 25 postos de trabalho.

