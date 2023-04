Zacarias da Costa foi agraciado com aquela distinção por decreto de nomeação ainda do anterior Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse à Lusa fonte da Representação Permanente do Brasil junto à CPLP, em Lisboa, liderada pelo embaixador Juliano Féres Nascimento.

De acordo com a mesma fonte, o responsável da CPLP só recebe a distinção na próxima semana por causa das recentes mudanças de diplomatas na representação permanente do Brasil junto da CPLP.

A Ordem do Rio Branco, instituída em 1963, destina-se a galardoar pessoas, físicas ou jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excecionais se tenham tornado merecedoras da mesma e abrange pessoas da carreira diplomática no ativo e já aposentadas, segundo informação oficial publicada no site do Governo do Brasil.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

