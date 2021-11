"Com a covid-19, com as ineficiências que há em alguns correios, há riscos. Vamos tentar minimizar os riscos e é esse o nosso compromisso", afirmou a governante em Paris, em entrevista à agência Lusa, à margem do salão "Partir Etudier a l'Étranger", em Paris, onde Portugal teve um lugar de destaque.

A secretária de Estado explicou que cerca de 1,5 milhões de portugueses em todo o Mundo vão receber em casa o voto postal, modo preferencial para votar nas eleições legislativas. Embora seja um método que não está isento de riscos, foram feitas modificações necessárias face ao escrutínio de 2019.

"Desta vez tomámos em atenção todos os problemas que houve nas últimas eleições e corrigimos várias situações, incluindo o próprio envelope. O envelope tem porte pago, as pessoas não têm de pagar para o enviar, mas tinha só português e francês e nos países de língua inglesa, isso causou perturbações. Vamos ter três línguas: português, francês e inglês", informou.

Berta Nunes alertou ainda que há um pequeno envelope na carta que eleitores vão receber em casa, onde os emigrantes devem colocar apenas o boletim e não outros documentos como a cópia do cartão do cidadão, algo importante para que o voto não seja invalidado.

Quanto ao voto presencial, é "uma opção", mas a governante frisou que já alertou os consulados para facilitarem a vida para quem precisa de alterar a morada de voto antes do decreto presidencial para as eleições de 30 de janeiro.

"Os consulados têm um papel importante, que é tentar facilitar a vida às pessoas no sentido de alterar a morada [dos documentos], por isso, já enviámos recomendações aos consulados para que as pessoas apenas com o e-mail possam dizer: eu quero determinada opção ou quero verificar a minha morada. E sejam atendidos prioritariamente", indicou.

Questionada sobre a sua vontade de continuar no cargo, caso o PS vença as eleições e volte a constituir Governo, Berta Nunes diz estar disponível, mas sem expectativas.

"É um trabalho que eu considero muito importante, muito interessante e com muito trabalho pela frente. Por isso, estaria disponível. Isso não significa que estou com essa expectativa, mas disponível, estou", concluiu.

CYF // JH

Lusa/Fim