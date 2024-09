"Exclui-se quem se quiser excluir, não é o Governo que está a excluir ninguém", afirmou António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, questionado sobre as posições do Chega neste processo.

Já sobre o PS, o ministro da Presidência reiterou a visão do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, transmitida na quarta-feira, de que "a bola está do lado do PS" nos próximos passos da negociação Orçamento do Estado para 2025.

"Nós estamos à espera, o PS pediu tempo - tempo que ainda não passou - pediu tempo para preparar ou apresentar propostas, nós estamos à espera do PS e das propostas do PS, tal como outros partidos nos disseram que fariam chegar documentos escritos", afirmou.

Leitão Amaro frisou que, até agora, "todos os partidos apresentaram alguns contributos e ideias, exceto o Partido Socialista".

"Respeitamos a sua opção, mas estamos à espera. A bola, por isso, está do lado do Partido Socialista e quando passar o prazo - que não passou - quando passar o tempo que o PS pediu, a pausa que o PS pediu, o Governo espera poder receber e contactará para receber, para saber o que é que vem dessa bola que o PS agora tem nas suas mãos", afirmou.

A líder parlamentar socialista afirmou hoje que o PS aguarda o contacto do Governo para uma nova reunião sobre o orçamento e que só nesse encontro serão apresentadas propostas, assegurando que o partido mantém a mesma postura desde julho.

Alexandra leitão referiu que aquilo que ficou acordado foi que o seu partido "em cerca de 48 horas estará preparado" e a partir daí aguarda "um convite para uma nova reunião" e que, sem essa marcação, não vai enviar propostas.

