Em conferência de imprensa 'online', a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou "a abertura do aviso, numa operação que diz respeito a pequenos investimentos em explorações agrícolas, onde se pretende fazer a renovação do parque de tratores".

Neste sentido, o executivo vai disponibilizar "15 milhões de euros para a aquisição de tratores, para melhorar as condições de vida e de trabalho e para promover as nossas explorações agrícolas", sublinhou.

A governante adiantou ainda que o aviso vai sair para publicação e que tem dois meses de vigência, ou seja, abril e maio,

Uma das condições obrigatórias para aceder a estes apoios é a substituição dos tratores que se encontram obsoletos.

