"O Governo reuniu-se de forma extraordinária para analisar a emergência da situação da pandemia que se vive no município de Ermera. Ouvimos uma apresentação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) que indica que o número infetado continua a aumentar de forma significativa, com mais de 300 ativos", disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães.

"É uma decisão séria para ajudar a controlar o vírus no município de Ermera e nos dois postos administrativos, Ermera e Railaco. O confinamento vai vigorar até pelo menos 11 de agosto", adiantou.

Fidelis Magalhães explicou que o aumento de casos na região coincide com baixas taxas de vacinação, apenas 12% dos maiores de 18 anos têm a primeira dose, e que, por isso, as autoridades vão intensificar a vacinação na zona.

"Além do confinamento obrigatório, o Governo decidiu também orientar Ministério da Saúde para acelerar a vacinação, mobilizando os recursos no município para que o número de habitantes vacinados aumente", disse.

"Apelamos a todas as famílias para que se mantenham em confinamento, mas que procurem os centros de saúde para se vacinar. Evitem outras movimentações", indicou. Quem tiver a vacinação completa pode continuar a movimentar-se, acrescentou.

O governante reconheceu que a situação pode ter impacto na produção do café na região e que, por isso, "é vital acelerar a vacinação".

De acordo com o último balanço do CIGC, Ermera registou 70% das novas infeções e tem o maior número de casos ativos do país.

Até quinta-feira, Ermera registou 112 dos 160 novos casos identificados no país, tendo agora ativos um total 349 infeções, ultrapassando a capital onde há 297 casos ativos.

A taxa de incidência na região, que é também a zona com menor taxa de vacinação de todo o país, é agora de 30,3 casos por 100 mil habitantes, seis vezes a média nacional.

A taxa de vacinação com a primeira dose em Ermera é de apenas 12,5%, o valor mais baixo de todo o país, enquanto apenas 1,4% da população com mais de 18 anos está já com a vacinação completa.

A situação em Ermera já tinha levado o Governo a implementar na quarta-feira uma cerca sanitária na região.

Nas últimas 24 horas, Timor-Leste registou 29 casos recuperados, com as infeções ativas a subir para 867, sendo o total desde o início da pandemia de 10.695 contágios. As autoridades de saúde realizaram 1.180 testes em todo o país.

Até às 10:00 de quinta-feira, 281.964 pessoas (37,4% da população com mais de 18 anos) com 93.091 pessoas já com a vacinação completa (12,3% do total) receberam a primeira dose da vacina, em todo o país.

Em Díli, onde a vacinação está mais acelerada, já receberam a primeira dose 134.642 pessoas (63% dos maiores de 18) com quase 80 mil pessoas já com a vacinação completa (37,2%).

