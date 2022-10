Manuel Coelho da Silva, que presidia ao Conselho de Opinião da RTP desde 2004, morreu hoje de madrugada, aos 75 anos.

Numa publicação partilhada na conta oficial do Ministério da Cultura no Twitter, Pedro Adão e Silva salienta que Manuel Coelho da Silva, "defensor do serviço público de rádio e televisão, deixou um contributo importante para o cumprimento da missão pública da RTP, em particular no que toca à promoção da língua e da cultura portuguesas, e no apoio à produção cinematográfica e audiovisual independente".

Manuel Coelho da Silva, nascido em Soure, em 22 de janeiro de 1947, tinha sido reeleito presidente do Conselho de Opinião da RTP em 12 de março do ano passado, depois de ter deixado o cargo para concorrer à presidência do Conselho de Administração da RTP.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra, tinha como formação complementar o curso de Comunicação Social organizado pela Universidade dos Açores.

Advogado, entre 2002 e 2004 foi presidente eleito do Conselho de Opinião da RDP e era administrador da Fundação Jorge Álvares desde 2016.

Entre os vários cargos que desempenhou ao longo da carreira estão o de administrador da Tobis Portuguesa, entre 2003 e 2006, o de secretário-geral eleito da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), desde a sua fundação, em 1986, até 2002, e o de administrador da BCP - Bento Pedroso Construções, empresa portuguesa do grupo brasileiro Odebrecht (1995-2000).

