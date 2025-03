"O Governo assume a responsabilidade e compromete-se em continuar a implementar programas que protejam as mulheres e meninas, assegurando e garantindo a igualdade e o empoderamento na sociedade, particularmente na sua participação ativa no desenvolvimento do país", disse Xanana Gusmão.

O chefe do executivo timorense discursava em Díli no âmbito das celebrações antecipadas do Dia da Mulher, que se assinala sábado, dedicado ao tema "Para Todas as Mulheres e Meninas: Direitos, Igualdade e Empoderamento", onde também esteve presente a presidente do parlamento nacional, Fernanda Lay.

"No contexto global atual, a desigualdade de género, a violência baseada no género e a sub-representação das mulheres em cargos de decisão ainda representam desafios significativos. Embora Timor-Leste já tenha dado passos importantes, ainda há um longo caminho a percorrer", salientou Xanana Gusmão.

O primeiro-ministro timorense salientou também que o Estado defende um "forte compromisso com a promoção da igualdade de género" e tem reforçado ações para as mulheres participarem na vida económica, social e política.

"Garantir a igualdade de oportunidades e a igualdade de participação de homens e mulheres, bem como de pessoas com deficiência, é um aspeto fundamental do processo de desenvolvimento de Timor-Leste", disse Xanana Gusmão, reafirmando o compromisso do seu Governo com uma sociedade mais "justa, digna e próspera".

Nas palavras à audiência, composta maioritariamente por mulheres, o primeiro-ministro recordou também que no Orçamento Geral do Estado para este ano foram alocados mais de 200 milhões de dólares (184,7 milhões de euros) para combater a desigualdade do género e garantir "oportunidades equitativas para homens e mulheres".

Xanana Gusmão prestou também homenagem às "heroínas que demonstraram coragem e espírito" na luta pela independência do país e apelou ao trabalho conjunto para "eliminar desigualdades e discriminações, bem como todas as formas de violência que ainda persistem".

MSE // CAD

Lusa/Fim