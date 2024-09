"Em 2025, seguindo o plano aprovado no último Comité de Revisão Orçamental, contamos com um orçamento de cerca de 700 mil dólares americanos [cerca de 629 mil euros] para iniciar a reabilitação e construção de vários postos e centros de saúde, incluindo três novos hospitais gerais nos municípios de Díli, Ermera e Manufahi", afirmou o diretor-geral dos Serviços Corporativos do Ministério da Saúde.

Citado no portal do executivo timorense, Valentino Marçal disse que a unidade hospitalar de Ermera terá uma ala de psiquiatria e que o hospital de Díli será construído junto ao antigo mercado de Comoro.

Os projetos anunciados, de acordo com o Governo timorense, estão alinhados com a Política Nacional de Saúde e o Plano Estratégico Nacional do Setor da Saúde e têm como objetivo "assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde essenciais, independentemente das suas condições económicas".

"O Governo mantém a implementação de iniciativas no setor da saúde, focadas na melhoria das infraestruturas, reforço dos materiais médicos e logísticos, e otimização da gestão dos recursos humanos, garantindo assim que os serviços prestados respondam às necessidades da população e promovam um acesso equitativo e universal aos cuidados de saúde", acrescenta o executivo timorense.

MSE // VQ

Lusa/Fim