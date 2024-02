o Governo "tomará mais medidas para salvaguardar firmemente a segurança nacional e os interesses de desenvolvimento, bem como envidará todos os esforços para manter a estabilidade social e segurança interna de Macau a longo prazo", disse, ao discursar na receção de primavera do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central no território.

"Os residentes de Macau desde sempre têm uma excelente tradição de amor pela pátria e por Macau, de tolerância e de benefício mútuo, o que constitui uma base importante onde assenta a prática bem-sucedida de 'um país, dois sistemas' em Macau, e permite criar um bom ambiente social para o seu desenvolvimento em todas as vertentes", considerou.

Depois de um ano de recuperação da pandemia da covid-19, Ho Iat Seng disse o Governo quer "acelerar a execução das principais tarefas e projetos prioritários definidos no Plano de Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia" e promover a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Macau e a província de Guangdong em Hengqin.

O Governo quer ainda "potenciar plenamente as vantagens geográficas e institucionais únicas de Macau" e "participar ativamente na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau", sem esquecer uma melhor integração "na situação global do desenvolvimento" da China e "aproveitar a oportunidade para promover o novo desenvolvimento da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] em todas as vertentes".

A Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin é um projeto lançado por Pequim em 2021, gerido pela província de Guangdong e Macau, com uma área de cerca de 106 quilómetros quadrados e uma população de mais de 53 mil habitantes.

Este ano assinala-se o quinto aniversário da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, uma das três principais estratégias do Presidente chinês, Xi Jinping, para a integração regional que visa rivalizar com outras grandes metrópoles mundiais, incluindo Tóquio e São Francisco (EUA).

O projeto abrange as regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong e nove cidades da província de Guangdong, através da criação de um mercado único e da crescente conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas.

