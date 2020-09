Em conferência de imprensa, o porta-voz do conselho executivo de Macau, André Cheong, explicou que este aditamento à lei de combate à droga tem como objetivo atualizar as tabelas para estarem de acordo com as organizações internacionais, como a Comissão das Nações Unidas para os Estupefacientes.

A ONU, em 2019, classificou "12 substâncias como substâncias sujeitas ao controlo internacional, 10 das quais ainda não estão sujeitas à atual Lei de combate à droga", precisou André Cheong.

O responsável explicou ainda que das 10 substâncias, sete são estupefacientes e substâncias psicotrópicas e as outras três são usadas para fabrico de droga.

Na mesma conferência, o técnico superior assessor principal da Polícia Judiciária Iao Leng disse que entre os precursores usados para fabrico de droga estão elementos que podem ser utilizados para fabricar drogas como catamina, ou ICE.

No total, 314 itens poderão estar incluídos, assim que a Assembleia Legislativa aprecie a inclusão destas 10 novas substâncias.

