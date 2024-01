Em comunicado, o Governo cabo-verdiano avançou que o ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, na qualidade de tutela de controlo, determinou uma ação de inspeção à Presidência da República, centrada nas rubricas de "despesas com o pessoal".

Segundo a mesma fonte, a ação abarcará o período compreendido entre 9 de novembro de 2021, data da tomada de posse do Presidente da República, José Maria Neves, e a presente data, "com o intuito de esclarecimento da legalidade e regularidade das despesas com o pessoal".

"Nestes termos, nos próximos dias, uma equipa da Inspeção Geral das Finanças (IGF) estará na Presidência da República para a realização da mesma", concluiu-se na nota do Governo, suportado pelo Movimento para a Democracia (MpD).

A inspeção acontece após uma polémica gerada no país sobre um alegado salário de 300 mil escudos (2.720 euros) da primeira-dama, Débora Carvalho.

O Presidente cabo-verdiano já tinha pedido um posicionamento do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral das Finanças sobre a matéria, designadamente nas questões de legalidade, e anunciou que as regalias da companheira iam ser suspensas.

José Maria Neves, antigo primeiro-ministro e eleito com o apoio do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, atualmente na oposição), anunciou ainda que, se for entendido que haverá algum montante a repor, "será feito de imediato".

