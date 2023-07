Em comunicado, o Governo cabo-verdiano avançou que, após estudos e avaliação do projeto apresentado pela associação que gere o estaleiro, foi aprovado o investimento financeiro de 17,3 milhões de escudos (157 mil euros), destinados à reabilitação do espaço.

O financiamento, feito através do Fundo Autónomo das Pescas, permitirá, entre outros, a reparação das linhas de alagens partidas e degradadas, aquisição de cabos de aço em para substituir os obsoletos, reparação e manutenção de vagões em estado avançado de degradação e aquisição de uma empilhadora telescópica.

Também vai permitir a reparação da empilhadora telescópica atual, obsoleta, remoção dos dois catamarãs em cima da maior linha de alagem, reparação e construção dos muros dos alçados norte e sul derrubados, remoção de entulhos e arbustos e reparação do pontão de acesso ao cais de auxílio às alagens em degradação.

Ainda segundo o Governo, o apoio vai ajudar na construção de balneários, montagens de postes e instalação de iluminação noturna, conceção de utensílios especiais para a recolha de resíduos.

De acordo com o executivo, o apoio surge após uma visita do ministro do Mar, Abraão Vicente, à ONAVE, tendo constatado "o alto estado de degradação das estruturas".

Na altura, a Associação dos Armadores de Pesca (Apesc), que detém uma concessão para gestão, disse que o espaço "precisa de uma urgente intervenção e reparação" dos equipamentos obsoletos e com mais de 40 anos.

Na altura, o ministro assumiu o compromisso com a associação de conseguir verbas para repor as condições operacionais e de segurança das pessoas dos homens do mar que trabalham naquele espaço, bem como elevar a performance nas operações de pesca.

Além do estaleiro de construção e reparação pesqueira, existe ainda em São Vicente a Cabnave, o único estaleiro naval de Cabo Verde e detido pelo Estado.

O Governo cabo-verdiano afirmou no início de 2019 que estava à procura de privados com capacidade para investir até 12 milhões de euros na Cabnave, num processo de privatização que está a ser preparado pela Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado (UASE), do Ministério das Finanças.

