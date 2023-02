"Tendo em atenção os acontecimentos recentes e a necessidade de se garantir o normal funcionamento e estabilidade institucional da agência cabo-verdiana de notícias, o Governo deu orientações ao representante do Estado, acionista único da Inforpress, para adoção de uma deliberação unânime, no sentido de exonerar o atual administrador único da sociedade, Dr. José Vaz Furtado", lê-se num comunicado do executivo chefiado por Ulisses Correia e Silva.

Em causa está uma recente polémica entre o administrador e o jornalista Geremias Furtado, que é também presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), que criticou a gestão de José Vaz Furtado, tendo este despedido o funcionário.

O caso foi noticiado pelo jornal online Santiago Magazine, dando conta de alguma tensão na agência de notícias, após deslocação do diretor de informação, Hélio Robalo, a Marrocos, para participar num evento a convite da Federação Atlântica das Agências de Notícias Africanas (FAAPA), com críticas de que alegadamente terá aproveitado a oportunidade para assistir ao Mundial de Clubes.

"O Governo defende a autonomia e a independência dos órgãos públicos de comunicação social, tendo em consideração o alto nível de responsabilidade e de qualidade da democracia cabo-verdiana e da liberdade de imprensa no contexto africano e mundial", refere a nota do Governo.

O executivo cabo-verdiano garante que vai continuar a implementar "as melhores políticas", mobilizando os meios necessários e as reformas legais, conducentes ao cumprimento da "missão insubstituível" da agência de notícias, "para que cumpra os seus objetivos em matéria de prestação de serviço público de informação, com qualidade, rigor e isenção".

No final da nota, o Governo de Cabo Verde aproveitou ainda para reconhecer o "dedicado e competente trabalho" realizado José Vaz Furtado, desde o início das funções, em setembro de 2021, substituindo Jacqueline Furtado de Carvalho.

