Governo da Turquia confirma detenção de mais de 1.100 pessoas nos protestos

Ancara, 24 mar 2025 (Lusa) -- Mais de 1.100 pessoas foram detidas nos protestos contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul e candidato presidencial do Partido Republicano do Povo (CHP), Ekrem Imamoglu, confirmou hoje o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.