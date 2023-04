A primeira fase, que durou oito meses e terminou em meados de março, resultou, segundo estimativas governamentais, na morte de pelo menos 3.000 terroristas e na recuperação de mais de 70 cidades.

Fontes do Garowe On Line entendem que a segunda fase terá o duplo objetivo de consolidar o seu controlo sobre as cidades reconquistadas e lançar uma nova ofensiva pela costa do país para alcançar os feudos terroristas no sul.

Para tal, a Somália espera ajuda adicional de clãs locais e novos destacamentos de pessoal militar do Quénia, Djibuti e Etiópia, bem como a habitual colaboração com os militares dos Estados Unidos.

As operações da segunda fase começaram no início da sexta-feira e, novamente de acordo com o Governo, resultaram na recuperação de várias aldeias da região, confirmou o governador Hiran Ali Jeyte Osman.

"As áreas libertadas eram esconderijos de milícias, mas não eram de modo algum bastiões. O objetivo é alcançar as suas fortificações no oeste da capital, Beledweyne", disse, tal como relatado pela emissora internacional norte-americana Voice of America.

Entre as cidades recapturadas nas últimas horas encontravam-se Berhano, Tarejento, Burdaar e Nur Fana, a sul de Beledweyne, a cerca de 300 quilómetros a norte da capital, Mogadíscio.

SMM // JH

Lusa/Fim