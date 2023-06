A medida foi comunicada pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza do arquipélago, considerando que "devido à ocorrência de chuva forte nas regiões montanhosas se torna perigoso caminhar nas zonas montanhosas e área florestal, devido a derrocadas, quedas de pedras e eventualmente queda de árvores".

A região autónoma da Madeira tem mais de 30 percursos pedestres recomendados, as denominadas 'levadas' que são uma das principais atrações turísticas do arquipélago.

No mesmo documento, o governo madeirense destaca que o alerta vermelho é o mais grave numa escala de cinco, desaconselhando qualquer atividade lúdico/desportiva nestas zonas e apelando à população e visitantes a "não se deslocrem para estes locais enquanto vigorarem alertas meteorológicos".

O instituto ainda indica que a estrada florestal de ligação entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro, um dos pontos mais altos e procurados da ilha, estará também encerrada neste período.

Também o Serviço Proteção Civil da Madeira emitiu um documento com recomendações à população face às previsões de períodos de chuva forte que colocam o arquipélago em alerta vermelho durante 24 horas, a partir das 15:00 horas de segunda-feira.

Devido às previsões de mau tempo, a empresa concessionária das ligações marítimas entre as duas ilhas da região autónoma, a Porto Santo Line, anunciou que a viagem do navio Lobo Marinho programada para segunda-feira com saída do Porto Santo às 18:00 horas foi antecipada para as 12:00 horas.

AMB // SF

Lusa/fim