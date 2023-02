"Nas entidades acima referidas haverá, igualmente, tolerância de ponto na parte da manhã da quarta-feira seguinte", esclarece o executivo (PSD/CDS-PP) em comunicado.

A medida foi tomada na reunião do Conselho do Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, que decorreu no Funchal.

"Os serviços da administração pública regional autónoma que, pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham que laborar no(s) dia(s) acima identificado(s), deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos", refere o comunicado.

Este ano, o Governo da Madeira investiu 450 mil euros no programa das festas de Carnaval, que decorrem desde quarta-feira e até 26 de fevereiro, prevendo-se uma ocupação hoteleira na ordem dos 80%.

O ponto alto do programa é o cortejo alegórico que percorre a avenida marginal da cidade do Funchal no sábado, no âmbito do qual desfilam cerca de 1.500 figurantes distribuídos por 12 trupes.

Na terça-feira, 21 de fevereiro, acontece o tradicional "cortejo trapalhão", no qual centenas de pessoas dão azo à sua imaginação e aproveitam para fazer sátiras e críticas a temas da atualidade.

