A decisão consta do comunicado do Conselho de Ministros, realizado na quinta-feira, e que contou com a presença da Alta Comissária para a Covid-19, Magda Robalo, que apresentou o quadro da situação epidemiológica no país.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde, a Guiné-Bissau regista quase 2.000 casos acumulados de infeções por covid-19, incluindo 26 vítimas mortais e mais de 800 recuperados.

"O Conselho de Ministros deliberou propor ao Presidente da República o prolongamento do estado de emergência por mais 30 dias", refere o comunicado.

No âmbito do combate à pandemia, o Conselho de Ministros deliberou também reforçar a campanha de prevenção e sensibilização a nível dos órgãos de comunicação social e junto da população para continuarem a observar "com rigor" as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias.

O Conselho de Ministros determinou também "reforçar o controlo da circulação de viaturas interurbanas no âmbito das cercas sanitárias em vigor" para evitar a propagação de contágios nas regiões.

O Governo pretende igualmente executar com maior rigor as "medidas de proibição de transladação dos restos mortais quer do exterior para o país, quer de Bissau para o interior do país".

Os primeiros casos de covid-19 na Guiné-Bissau foram detetados em março, tendo o chefe de Estado guineense decretado o estado de emergência, que já foi prolongado por seis vezes, a última das quais até sábado.

