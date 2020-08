O Conselho de Ministros deliberou "propor ao Presidente da República a renovação do estado de emergência, por mais um período de 30 dias, em toda a extensão do território nacional", pode ler-se num comunicado divulgado à imprensa no final de uma reunião extraordinária hoje realizada.

O estado de emergência atualmente em vigor termina hoje.

A decisão do Conselho de Ministros foi tomada depois de ter ouvido a alta comissária para a luta contra a covid-19, Magda Robalo.

Segundo dados divulgados hoje pelo Alto Comissariado de Luta Contra a Covid-19, a Guiné-Bissau regista um total acumulado de 2.205 casos, incluindo 34 vítimas mortais.

Em declarações à imprensa, o coordenador-adjunto do alto comissariado, o médico guineense, Tumane Baldé, apelou aos guineenses para respeitarem as medidas impostas para combater a pandemia.

"Temos a sensação de que os guineenses estão a desconfinar e entendem que a pandemia passou. Isso não corresponde à verdade", afirmou o médico Tumane Balde, salientando que os números no país estão a aumentar.

O médico guineense insistiu na necessidade de as pessoas cumprirem o distanciamento social, respeitar a utilização obrigatória de máscara e lavarem as mãos com frequência.

MSE // JH

Lusa/Fim