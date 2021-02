O Conselho de Ministros, reunido hoje em Bissau, deliberou "prorrogar o estado de calamidade, ainda em vigor, por mais 30 dias", lê-se na nota.

As autoridades guineenses elevaram no início do ano o estado de alerta no país, com suspensão do ano letivo e cancelamento das festas de Carnaval, depois de um aumento do número de casos de covid-19.

Segundo os dados divulgados hoje, a Guiné-Bissau registou quarta-feira mais 26 novos casos de covid-19 para um total acumulado de 3.025 casos.

No país já morreram 46 pessoas devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MSE // LFS

Lusa/Fim