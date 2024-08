Esta estrutura de missão, designada por #PortugalMediaLab, "tem a missão de assegurar a coordenação da execução e a monitorização das políticas públicas no domínio da comunicação social, apoiando a conceção e a concretização do Plano de Ação para os Media", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O plano de ação "será posteriormente aprovado em Conselho de Ministros, assim como o Plano Nacional para a Literacia Mediática".

A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Presidência na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, onde explicou que esta "é a estrutura operacional que apoia o Governo para as políticas de comunicação social, é criada a partir do serviço que hoje está integrado na secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros, que vai ser extinta neste outono".

Para o Governo, "faz sentido que as políticas da comunicação social tenham uma entidade específica e especializada que se encarrega de, com os recursos que existem hoje - ou seja não há criação de mais despesa -, ter uma condução de política específica", disse António Leitão Amaro.

