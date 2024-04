Esta reunião informal do Conselho de Ministros, no salão nobre da Câmara Municipal de Óbidos, a partir das 09:30, será a primeira a incluir os secretários de Estado do executivo liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Além da reunião, está ainda agendada uma fotografia dos 59 governantes - primeiro-ministro, 17 ministros e 41 secretários de Estado - na Praça de Santa Maria.

A primeira reunião do Governo, mas apenas com o primeiro-ministro e ministros, que tomaram posse na terça-feira passada, realizou-se logo no dia seguinte, 03 de abril.

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a primeira decisão foi "alterar o logótipo oficial utilizado na comunicação" do executivo, e que já se tinha refletido na terça-feira na Internet e comunicações internas, medida que mereceu críticas do lado da oposição à esquerda, com PS, PCP e BE a desvalorizar a relevância desta alteração.

O ministro referiu que o logótipo do XXIV Governo volta a ter "a esfera armilar, com o escudo, quinas e castelos em que o povo português se revê", concretizando um compromisso assumido por Luís Montenegro, muito antes da campanha para as eleições de março.

O Conselho de Ministros decidiu ainda avançar com a preparação do programa que tem de ser apresentado no parlamento até à próxima quarta-feira, dia 10, e mandatar a ministra da Justiça para iniciar um diálogo com todos os partidos, agentes do setor e sociedade civil para uma agenda de combate à corrupção.

SF (SMA) // JPS

Lusa/fim