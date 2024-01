A ministra da Defesa checa, Jana Cernochová, e o embaixador dos EUA, Bijan Sabet, assinaram um memorando de entendimento para o acordo, depois de o Governo checo ter assinado uma carta de oferta e aceitação, o passo final na conclusão daquela que será a mais cara compra de material militar da República Checa.

"Ao assinar este acordo intergovernamental, o nosso país e também o nosso Exército entram numa nova era", disse Cernochová.

O primeiro dos 24 caças deverá ser entregue em 2031, e os demais até 2035, para substituírem os 14 caças JAS-39 Gripen, de origem sueca.

"O F-35 é o único sistema que nos pode ajudar a ter sucesso nos campos de batalha do futuro, com os quais, em caso de necessidade, conseguiremos defender-nos efetivamente contra agressões, juntamente com os nossos aliados", disse o chefe do Estado-Maior General checo, Karel Rehka.

O Governo checo tem negociado o acordo com os EUA há mais de um ano, durante a invasão da Ucrânia pela Rússia.

RJP // APN

Lusa/Fim