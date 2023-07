"O grande desafio que se nos apresenta hoje é o de reorientar o capital e os recursos humanos para os municípios com reduzida população, porquanto, sem uma adequada dotação de recursos, dificilmente os municípios seriam capazes de acompanhar o Governo central na sua decisão de se iniciar ainda durante esta legislatura um processo de descentralização reforçado", disse a ministra do Estado e da Coesão Territorial, Janine Lélis, na Praia, no fórum sobre o novo estatuto dos municípios.

Segundo a ministra, com a estratégia para a descentralização pretendem também aumentar a autonomia financeira dos municípios que contribui para uma melhoria das suas capacidades na arrecadação das receitas próprias.

"Permitirá também uma melhoria que é necessária e impulsionadora do processo de desenvolvimento económico e, por conseguinte, para o aumento do padrão de vida em todas as autarquias municipais", disse a governante.

Segundo a ministra, o objetivo é "acionar uma estratégia de descentralização que permita aumentar a produtividade e o rendimento de todos os segmentos da sociedade e, obviamente, a distribuição equitativa dos ganhos do crescimento do Produto Interno Bruto a todos os cidadãos".

Janine Lélis destacou que o envolvimento da sociedade civil tem como objetivo não só reforçar a democracia, mas também proporcionar às autarquias municipais competências que de outra forma não teriam se a cooperação e o empenhamento destes não fossem possíveis.

"Com a presente revisão do estatuto, consagra-se a participação da sociedade civil através do chamado Conselho de Concertação Municipal" para "envolver múltiplos atores nos assuntos dos municípios e, ao mesmo tempo, valorizar a experiência gerada no quadro da cooperação descentralizada", salientou a governante.

A ministra cabo-verdiana ressaltou que o novo estatuto dos municípios é uma perspetiva necessária para que estes possam desenvolver e mobilizar "capacidades endógenas" para definir prioridades, conceber e executar projetos e negociar também com o poder central a trajetória do desenvolvimento social, económico e cultural que melhor serve ao município e ao desenvolvimento nacional.

Por sua vez, o presidente da Associação Nacional dos Municípios, Herménio Fernandes, considerou que o novo estatuto é uma "oportunidade inadiável" para o desenvolvimento sustentável do país.

"Precisamos acelerar, porque os municípios têm um papel muito importante na realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Este novo estatuto traz um conjunto de reformas que aumentarão a responsabilidade dos municípios e das lideranças ao nível das autarquias, mas também irão criar melhores condições para fazermos mais rápido, com mais qualidade e servir bem os nossos concidadãos", referiu.

Na mesma ocasião, a Coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza, reconheceu que a iniciativa de propor um novo e atualizado estatuto dos municípios alinhado aos tempos atuais é uma "visão estratégica" para estes desempenharem o seu papel na realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

