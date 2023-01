"Dos gestores públicos o país espera trabalho, transparência e o dever de prestar contas em relação aos resultados que temos que alcançar para o nosso país. Estamos preparados para isso e temos que trabalhar no sentido de estarmos cada vez melhor apetrechados para o cumprimento deste desiderato. Gerimos os recursos públicos, pelo que estamos obrigados ao dever da transparência", afirmou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças.

"A administração pública cabo-verdiana tem de se preparar para momentos de maiores complexidades. Temos o grande desafio no tocante à interoperabilidade ao nível de uma maior articulação entre as chefias intermédias, com foco nos resultados", acrescentou, após dar posse, na Praia, ao novo diretor-geral do Património e da Contratação Pública, Francisco Moreira.

O governante apontou querer "uma máquina pública responsiva e, neste âmbito, a Direção-Geral do Património e da Contratação Pública tem de ser cada vez mais uma instituição responsiva".

"O trabalho feito até agora é muito positivo, mas temos que melhorar ainda mais", considerou.

"Precisamos implementar o sistema Compras Públicas Eletrónicas com todo rigor e responsabilidade. Deste modo estaremos a garantir as compras públicas com transparência absoluta e promovermos um Estado pagador atempado", frisou.

Outro "grande desafio" elencado por Olavo Correia foi a "integração de todo sistema de gestão patrimonial com o sistema de gestão Orçamental do Estado, possibilitando um maior controlo".

"Hoje o escrutínio é forte. Tudo tem de ser partilhado, disseminado. Temos a obrigação de informar aos cidadãos e ao público, de forma permanente e regular para que o Estado mantenha a sua marca de transparência e de boa governação", vincou.

"Temos de estabelecer a relação de excelência com todos os parceiros, por forma a que possamos garantir a interoperabilidade pessoal e institucional para podemos prestar um serviço de qualidade e sermos responsivos", concluiu.

PVJ // LFS

Lusa/Fim