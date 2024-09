Cooper reuniu hoje os responsáveis pela luta contra a imigração irregular numa reunião em que participaram também o primeiro-ministro, Keir Starmer, e outros membros do Governo, como o ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, e o ministro da Justiça, Shabana Mahmood.

No final da reunião, a ministra declarou aos meios de comunicação social que o novo Executivo trabalhista está "determinado" a perseguir os bandos de passadores que "minam a segurança das fronteiras e põem vidas em risco".

Para o efeito, apelou a uma maior cooperação com os parceiros europeus, como aconteceu recentemente com a Bulgária, embora considere que é necessário fazer muito mais.

"Na primeira metade do ano, o número de travessias que herdámos do anterior governo (conservador) bateu recordes na primavera. Os números de julho e agosto foram mais baixos do que nos anos anteriores. Mas também assistimos à perda de vidas e ao facto de estes grupos criminosos continuarem a operar na costa norte de França", afirmou.

A governante afirmou que tem havido uma colaboração acrescida com as agências europeias de segurança e com a Europol, para combater estas redes criminosas antes de chegarem à costa francesa.

O Reino Unido assistiu a um aumento "vergonhoso" das listas de espera para a análise dos pedidos de asilo, depois de ter havido muito menos repatriamentos aos países de origem durante os últimos governos conservadores.

"As medidas que tomámos imediatamente consistiram em aumentar significativamente o número de regressos desde as eleições gerais e estamos agora a trabalhar para limpar a lista de espera, de modo a podermos baixar os custos com hotéis", onde são alojados os os solicitantes de asilo, afirmou.

O Executivo de Starmer abandonou os planos do Governo anterior de utilizar a base aérea RAF Scampton como solução de alojamento de emergência para as pessoas que aguardam o processamento dos seus pedidos de asilo.

"Este lugar era incrivelmente caro, e também teve uma forte oposição da população local", disse.

O número de chegadas de embarcações provenientes de França (21.720) até agora este ano aumentou 3% em comparação com o número registado no mesmo período em 2023: 21.086.

Em contrapartida, o registo deste ano é 19% inferior ao de 2022, quando foram registadas 26.692 chegadas nesta altura do ano.

Doze pessoas, incluindo vários menores e uma mulher grávida, morreram há três dias, na sequência do naufrágio do barco em que tentavam atravessar o canal de forma irregular de França para o Reino Unido.

