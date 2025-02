O anúncio foi feito no final da reunião pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que explicou que esta operação "é muito importante para a segurança de pessoas e bens" que frequentam aquelas praias do concelho de Almada.

O governante explicou que a resolução aprovada hoje autoriza uma despesa de cerca de 11 milhões de euros.

No início de janeiro deste ano, o Governo, através do Ministério do Ambiente, já tinha anunciado que ia investir 20,2 milhões de euros (ME) em obras prioritárias de proteção do litoral, nomeadamente para estabilizar arribas, proteger infraestruturas costeiras e reforçar as praias mais vulneráveis.

Numa nota, o Ministério do Ambiente e Energia destacou que 13,9 ME serão suportados através do Fundo de Coesão/Sustentável 2030, que aprovou o financiamento de 12 candidaturas para intervenções de proteção e de defesa do litoral, "que combinam engenharia avançada com soluções baseadas na natureza, promovendo a adaptação climática e a gestão sustentável do litoral".

Uma das intervenções previstas é a alimentação artificial de areia nas praias da Costa da Caparica e de S. João da Caparica, que visa reforçar a "resiliência costeira na Área Metropolitana de Lisboa, assim como o desassoreamento da Lagoa de Albufeira, melhorando a circulação de águas, e a reposição de sistemas naturais e minimização de risco na Praia da Califórnia e no Portinho da Arrábida".

Em julho do ano passado, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho tinha admitido que as recargas de areia das praias da Caparica, em Almada, são fundamentais para preservar aquele património natural e reconheceu que se trata de um processo longo e contínuo que é preciso manter.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), apelou à tutela no senti de estas recargas serem feitas durante o ano de 2025.

