"Só em Cabo Delgado são cerca de 560.626 pessoas" que deixaram os locais de residência, referiu Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros no final da reunião de hoje, em Maputo.

O número representa um acréscimo de cerca de 20% em relação ao que foi apresentado pelo primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, no final de outubro no parlamento, da ordem dos 435.000 deslocados.