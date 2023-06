Apesar de publicado hoje em Diário da República e de estar datado de 12 de maio, o despacho, assinado pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, refere que a atribuição da medalha aconteceu em 13 de abril, dia da reabertura da exposição permanente do museu.

O documento hoje publicado lembra que a associação de amigos do primeiro museu público de arte do país foi criada em 1940 e "tem centrado a sua atividade, desde o início, no apoio ao desenvolvimento daquele museu nacional, reforçando as suas coleções artísticas através da aquisição de obras que ali deposita, financiamento de ações de conservação e de restauro, publicação de edições - como a Revista MVSEV -, realização de viagens, conferências e ações de formação, entre outras atividades de divulgação e fomento patrimonial".

O Museu Nacional Soares dos Reis está instalado no Palácio dos Carrancas, no Porto, e foi inaugurado em 1833, quando o rei Pedro IV decidiu estabelecer na cidade um museu de pinturas e estampa.

Foi o primeiro museu público de arte do país, e adquiriu o estatuto de museu nacional em 1932.

A coleção de pintura, em particular, é constituída por 2.500 objetos com datas do século XVI ao século XX, destacando-se obras de Silva Porto, Marques de Oliveira, Henrique Pousão, Aurélia de Sousa e António Carneiro, entre outros.

