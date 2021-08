A par da Estratégia, foi também aprovado o respetivo Plano de Ação Transversal para o período 2021-2023, sob proposta do Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação na Administração Pública (CTIC), com o comunicado do Conselho de Ministros a referir que a implementação do Plano de Ação para a legislatura apresenta um investimento total de 643 milhões de euros.

"Assim, tendo em consideração que a implementação da Estratégia de Transformação Digital 2017-2020 originou benefícios para cidadãos e empresas na ordem do dobro do valor investido, estima-se que a implementação desta Estratégia para o período 2021-2026, em alinhamento com os projetos de transformação digital previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), venham a proporcionar ganhos diretos para a economia nacional, pelo menos, na mesma proporção", assinala o comunicado.

O objetivo da Estratégia é, segundo o Governo, tornar a Administração Pública "mais responsiva às expectativas dos cidadãos e empresas, prestando serviços mais simples, integrados e inclusivos, funcionando de forma mais eficiente, inteligente e transparente, através da exploração do potencial de transformação das tecnologias digitais e da utilização inteligente dos dados".

O Conselho de Ministros aprovou ainda, igualmente através de resolução, um modelo de coordenação e de articulação entre as entidades responsáveis pelos investimentos nas iniciativas de Transição Digital da Administração Pública integradas no Plano de Recuperação e Resiliência.

LT // EA

Lusa/Fim