"Este diploma corresponde àquilo que foi negociado em termos de alterações remuneratórias nas posições com os representantes sindicais dos enfermeiros e que representa uma despesa em 2027, quando estiver estabilizado o impacto destas alterações, de cerca de 230 milhões de euros", especificou o ministro no final da reunião do Governo, realizada no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

AH // FPA

Lusa/fim