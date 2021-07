A despesa vai servir para os "apoios financeiros decorrentes da celebração de contratos de associação para o ciclo de ensino compreendido entre os anos letivos 2021/2022 e 2023/2024", refere o comunicado do Conselho de Ministros, sem adiantar valores.

Questionado pela agência Lusa, o Ministério da Educação revelou que, à semelhança do ano passado, foram autorizados 42.906.500 euros, sem detalhar o número de turmas e de escolas abrangidas.

No caso destes contratos, que financiam com verbas do Estado a frequência de escolas particulares por alunos que residam em zonas sem oferta pública de escolas no âmbito da escolaridade obrigatória, o Governo autorizou a despesa a realizar para o período entre 2021 e 2024, que abrange os dois próximos anos letivos.

