Em conferência de imprensa, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, adiantou que em causa estavam "decisões urgentes" de autorização de despesas para cuidados especializados a utentes com necessidades específicas.

Segundo adiantou, foi aprovada uma despesa de 36,7 milhões de euros, no quadro de um acordo de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, relativo aos cuidados de saúde de medicina física e de reabilitação no centro de Alcoitão.

"É um esforço trianual, incluindo 2025, que é importante para a continuidade da prestação desse serviço", alegou Leitão Amaro.

O Conselho de Ministros aprovou ainda outra autorização de despesa, num montante de seis milhões de euros, no âmbito do acordo de cooperação com a Fundação Aurélio Amaro Diniz, que presta serviços na área de respostas urgentes para situação agudas.

De acordo com o ministro, estas duas decisões enquadram-se no esforço do Governo de garantir o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, "que muitas vezes se concretiza em parcerias" com os setores social e privado.

