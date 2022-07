Governo aprova 152,4 ME para financiar alunos do ensino artístico até 2027-2028

O Governo aprovou a realização de uma despesa que totaliza cerca de 152,4 milhões de euros para financiar os alunos do ensino artístico especializado até ao ano letivo 2027-2028 no âmbito dos contratos de patrocínio com escolas privadas.