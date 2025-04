Governo angolano anuncia privatização de hotéis das redes IU e Bina

Luanda, 11 abr 2025 (Lusa) -- O Governo angolano anunciou hoje que vai privatizar oito unidades hoteleiras das redes IU e Bina, por via de um concurso limitado por prévia qualificação, no âmbito do Programa de Privatizações (ProPriv) 2023-2026.