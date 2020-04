Trata-se de um jovem que teve contactos com pessoas que regressaram de Portugal continental a 15 de março mas que só na sexta-feira passada foi identificado como positivo e, dos contatos que o mesmo manteve, foi já apurado mais 10 pessoas com a infeção e outras 40 aguardam os resultados dos respetivos exames laboratoriais.

"O aparecimento do primeiro caso em Câmara de Lobos de uma pessoa que teve contatos com familiares que haviam regressado co continente a 15 de março suscitou um contágio a contatos mais próximos que foram testados, confirmando-se neste momento a existência de 10 casos positivos, estando ainda 40 pessoas a fazerem testes para se avaliar se contraíram ou não a covid-19", revelou Miguel Albuquerque, no final do Conselho do Governo que tomou novas medidas a vigorar neste período de estado de emergência até 02 de maio.

O presidente do Governo Regional adiantou que "esta é uma situação que preocupa e em função dos resultados destes testes o Governo irá tomar as decisões necessárias".

"O Governo está preparado neste momento para tomar todas as medidas necessárias à contenção da epidemia na região e, por conseguinte, nós vamos, no fim da tarde, avaliar a situação e a questão da cerca sanitária é algo que não está excluído uma vez que se trata da proteção da saúde e da vida de todos nós incluindo as pessoas de Câmara de Lobos", sublinhou.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 687 pessoas das 19.685 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

