Hoje, no Diário da República foi publicado o "procedimento concursal" para o cargo, que será selecionado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

"A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP)", refere a nota.

O tenente-coronel Sérgio Dias Janeiro, então diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas, foi nomeado a 12 de julho em regime de substituição por 60 dias, depois de o anterior nomeado, Vítor Almeida, ter recuado na decisão de aceitar o cargo.

Vítor Almeida fora nomeado no dia 04 de julho para a presidência do INEM, depois de Luis Meira se ter demitido do cargo na sequência de uma polémica com o concurso dos helicópteros de emergência médica.

À data, o anestesista Vítor Almeida terá imposto condições, não aceites pela tutela, relacionadas com os helicópteros de emergência ao serviço do INEM.

Luís Meira também se havia demitido depois de ter criticado a forma como foi gerida a aquisição de helicópteros para a emergência aérea, feita por ajuste direto e não através de concurso público internacional.

