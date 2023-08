Golpistas do Níger recusam deixar entrar delegação tripartida da CEDEAO, UA e ONU

Os militares golpistas do Níger recusaram a entrada a uma delegação tripartida da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), União Africana e ONU que deveria reunir-se hoje em Niamey com a junta militar no poder.