Hoje, em comunicado, a GNR adianta que durante a operação "Campo Seguro", que começou na segunda-feira e termina a 31 de dezembro, irá promover ações de informação e sensibilização junto das comunidades rurais, em especial os agricultores, sobre medidas de prevenção e proteção de furtos como o da cortiça, outros produtos agrícolas, cobre e outros metais não preciosos.

Na operação e tendo em conta o número de acidentes que envolvem veículos agrícolas (em 2019 foram cerca de 700), a GNR vai também realizar ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores de tratores e máquinas agrícolas, aconselhando para o cumprimento das regras de segurança.

A GNR recomenda atenção especial à manutenção do veículo, às estruturas de proteção, à utilização de acessórios de iluminação e sinalização e à frequência de ações de formação teóricas e práticas

A guarda aconselha ainda o respeito pelos limites do trator no que diz respeito à sobrecarga e ao transporte de passageiros "à pendura", que é proibido, a não condução sob o efeito do álcool e a ter cuidados com a fadiga e o excesso de velocidade.

Na operação "Campo Seguro" vão participar nas ações de policiamento de proximidade e de fiscalização, militares dos Comandos Territoriais, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da Investigação Criminal e da Unidade de Ação Fiscal.

Para fazer face à criminalidade transfronteiriça, serão efetuadas ações de fiscalização em coordenação com a Guardia Civil espanhola.

DD // SB

Lusa/Fim