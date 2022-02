Em comunicado, a GNR indica também que durante o ano de 2020 foram registados 1.110 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias. Desses crimes, 365 vítimas encontravam-se na faixa etária até aos 24 anos.

A campanha #VaisParar, que se inicia hoje, Dia de S. Valentim, e termina a 20 de fevereiro, visa incentivar todos os jovens a denunciar e a não aceitar qualquer tipo de violência psicológica, emocional, física, social ou sexual.

Durante a campanha, a GNR vai realizar ações de prevenção e sensibilização, visando combater "comportamentos violentos e todas as formas de agressão existentes, em especial no namoro entre jovens, onde estes comportamentos são precoces".

A GNR destaca a importância de alertar os jovens para a importância das relações saudáveis baseadas em princípios e valores como o respeito, tolerância e autoestima.

"A Guarda continua a direcionar e a priorizar as Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário para as escolas e para a educação dos nossos jovens", refere a GNR.

Na nota, a guarda diz também ter vindo a reforçar as suas campanhas de sensibilização e a apostar em ações de formação ao seu efetivo.

De acordo com a GNR, o impacto deste tipo de violência "em idades precoces pode ser a aceitação desta violência no futuro, comprometendo as vítimas envolvidas, as suas famílias e a sociedade no seu conjunto".

