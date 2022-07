Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana indica que intensificou, desde hoje, "as ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias com o objetivo de garantir a sua segurança" durante as deslocações efetuadas no verão".

A GNR justifica esta operação, denominada "Hermes - Viajar em Segurança" 2022, com o aumento "substancial de tráfego" durante esta altura do ano em "consequência do afluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de veraneio no gozo das suas férias".

Durante a operação, a GNR vai privilegiar "uma atuação preventiva nos principais eixos rodoviários, designadamente autoestradas, itinerários principais, itinerários complementares e estradas nacionais, "orientando o esforço nos principais períodos de deslocação" nas vias mais críticas e com maior volume de tráfego, com o objetivo de "combater a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança".

Segundo a corporação, os militares vão incidir a fiscalização nos "comportamentos de risco" que colocam em causa a segurança rodoviária, como manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita, condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e uso do telemóvel ao volante.

Na operação de 2021, a GNR fiscalizou 260.538 condutores e detetou 2.971 crimes de âmbito rodoviário, 1.964 das quais por excesso de álcool e 1.007 por falta de habilitação legal, e 86.340 infrações rodoviárias.

Aquela força de segurança destaca as 35.198 infrações por excesso de velocidade, as 4.320 contraordenações por excesso de álcool, 3.513 por falta ou uso incorreto de cinto de segurança/sistema de retenção para crianças e 2.443 por uso indevido do telemóvel.

