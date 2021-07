A cerimónia de entrega das viaturas decorreu no Bombarral, no distrito de Leiria, e contou com a presença do secretário de Estado da Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), as 110 viaturas representam um investimento superior a três milhões de euros no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança MAI para o período 2017-2021.

O MAI avança que está previsto para este ano a entrega de mais 177 viaturas à GNR, que representam, em termos acumulados, um investimento de cerca de 6,7 milhões para esta força de segurança em 2021.

O Ministério da Administração Interna refere ainda que, desde 2017 e até à data, foram entregues 1.902 viaturas, das quais 920 à GNR, 932 à PSP e 50 ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, num investimento de 47.462.226 euros.

